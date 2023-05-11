"الرقابة الصحية": 634 زيارة ميدانية لمراقبة تطبيق المعايير الفنية بالمنشآت الصحية

قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة قامت بإجراء ٦٣٤ زيارة ميدانية شملت أنشطة الرقابة الصحية على المنشآت المسجلة والمعتمدة بسجلات الهيئة منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية أبريل ٢٠٢٣.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الالتزام بمعايير الجودة يقلل من نسب المضاعفات الناتجة عن التدخلات الطبية ويضبط استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية ويوجه نحو الاستخدام الأمثل للتحاليل والفحوصات الطبية بما يسهم في تعزيز قدرات النظام الصحي في بلادنا.

وكشف أحدث تقرير تلقاه الدكتور أحمد طه، من الإدارة المركزية للرقابة الصحية بالهيئة، عن قيام الهيئة بتنفيذ ٥١٠ زيارات لوحدات ومراكز الرعاية الأولية، و٧٨ زيارة للمستشفيات، و٨ زيارات لمراكز طبية متخصصة، ٣١ زيارة لمعامل التحاليل، و٧ زيارات لمراكز خدمات الأشعة التشخيصية.

وأشار التقرير إلى أن الزيارات غطت ١٠ محافظات (القاهرة، الجيزة، السويس، بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية) واستهدفت الوقوف على مستوى الأداء وتحديد فرص التحسين وذلك بالتعاون مع المسئولين بالمؤسسات الصحية والعاملين بها، بالإضافة إلى مقابلة المرضى وذويهم من متلقي الرعاية الصحية بالمؤسسات المسجلة والمعتمدة لدى الهيئة لاستطلاع آرائهم حول الخدمة المقدمة، وعمل مقابلات عشوائية مع أفراد من فئات مختلفة، ومن العاملين بتلك المؤسسات الصحية للوقوف على درجة رضائهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم وفرص تحسينها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على الدور الرقابي والإشرافي المنوطة به الهيئة من أجل تطوير وتنظيم القطاع الصحي وضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها، وتوكيد الثقة بمخرجاتها، بالإضافة إلى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية بمنظومة التأمين الشامل وذلك من خلال التنسيق المشترك والمستمر مع أجهزة الدولة المعنية والمؤسسات الصحية.

وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة هو الضمانة الأساسية لاستدامة جودة الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الذي يُعد على رأس المميزات التي يتمتع بها هذا النظام وتكتمل به مسئوليات الهيئة كما حددها القانون، والتي تشتمل على وضع معايير جودة الخدمات الصحية، ثم تأهيل المنشآت الصحية لتطبيقها على أرض الواقع ثم التأكد من استدامة هذا التطبيق من خلال مراقبة ذلك باستمرار.

وأفادت الدكتورة نانسي عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الصحية، بأن جميع المؤسسات الصحية المسجلة والمعتمدة لدى الهيئة والمؤسسات المقدمة لخدمات التأمين الصحي الشامل تستقبل زيارات دورية من الرقابة الصحية للتأكد من استدامة الالتزام بمعايير جودة الرعاية الصحية ومتابعة أنشطة التحسين ورفع كفاءة الأداء الإكلينيكي والإداري.

كما أشارت إلى أهمية دور متلقي الرعاية الصحية ومشاركتهم في تقييم جميع جوانب الخدمة المقدمة لهم، حيث بلغ حجم عينة استطلاع رأي المرضى في شهر أبريل أكثر من ٩٨٠٠ منتفع بنظام التأمين الصحي الشامل في أكثر من ٣٠ مؤسسة صحية.