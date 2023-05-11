من البوظة للطعام الفاسد.. وقائع اشتباه التسمم في قنا والقاهرة

علي مدار الأيام الماضية انتشرت العديد من وقائع التسمم للمواطنين، بسبب أكل فاسد أو تناول مشروبات تم إعدادها بطرق عشوائية مثل البوظة وغيرها من المشروبات الأخرى.

في التقرير التالي يرصد “الدستور” حالات التسمم حدثت في قنا وحققت فيها النيابة العامة ثم حالة تسمم في دائرة قصر النيل.

البوظة تسبب في تسمم 382 شخصًا بقنا: البيع من 30 سنة

وفي قنا تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة إصابة 382 شخصًا بالتسمم، بسبب مشروب "البوظة".

وكشفت النيابة في بيان رسمي أنها تلقت إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت مفاده توافد أعداد من المصابين إلى مستشفى أبو تشت المركزي وبدت عليهم أعراض التسمم إثر تناولهم مشروبًا اشتروه من أحد الباعة الجائلين.

وأوضحت أن المجني عليهم أصيبوا بالإعياء وآلام البطن وقيء عدم الاتزان، وشهدوا بأن بشعورهم بالإعياء الشديد عقب تناولهم مشروب (البوظة) الذي تناولوه من أحد الباعة الجائلين بأحد الأسواق، وبسؤال الفريق الطبي المعالج تبين اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال المصابين وأن غالبيتهم خرجوا بعد تحسن حالاتهم.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم وبحوزته أربعة براميل بداخلها المشروب الذي باعه للمصابين، فاستجوبته النيابة في الاتهامات المسندة إليه فأنكرها، وأضاف باعتياده بيع مشروب (البوظة) منذ 30 عامًا دون حدوث وقائع مشابهة لما حدث، وقد أكدت التحريات ارتكاب المتهم للواقعة.

وأمرت النيابة بحبس البائع المتجول أربعة أيام على ذمة التحقيقات لبيعه وتداوله مشروبات فاسدة في أماكن غير مستوفية لاشتراطات النظافة الصحية، وقبل الحصول على شهادة صحية من الجهة المختصة

تسمم 85 شخصًا بالقاهرة

وفي القاهرة تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد وجود حالات تسمم داخل مركز التعليم المدني بمنطقة الجزيرة بدائرة قسم شرطة قصر النيل وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين إصابة 85 شخصا بحالات اشتباه تسمم بعد تناولهم الطعام، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال مسئولي مركز التعليم المدني للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على بقايا الطعام.

وتجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات الواقعة داخل مركز التعليم المدني بمنطقة الجزيرة.