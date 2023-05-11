عودة سيدة الفيوم المتغيبة عن المنزل رفقة ابنتها

أعادت الأجهزة الأمنية سيدة الفيوم المتغيبة عن المنزل برفقة ابنتها لخلافات زوجية حيث نُشِر على أحد حسابات فيسبوك عن تغيب سيدة وابنتها (4 سنوات) مقيمة بمحافظة الفيوم.

بالفحص تبين أنه قد تم استدعاء زوج المذكورة، مقيم بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، وبسؤاله قرر قيام زوجته وبرفقتها كريمتهما بترك منزلهما وتوجهها للإقامة بمحافظة القاهرة لخلافات زوجية بينهما، وأنه لم يقم بتحرير محضر بالواقعة، وفى وقتٍ لاحق حضر زوج المتغيبة لديوان المركز وقرر بعودتها وابنتها للمنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.