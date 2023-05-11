الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عودة سيدة الفيوم المتغيبة عن المنزل رفقة ابنتها

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

أعادت الأجهزة الأمنية سيدة الفيوم المتغيبة عن المنزل برفقة ابنتها لخلافات زوجية حيث نُشِر على أحد حسابات فيسبوك عن تغيب سيدة وابنتها (4 سنوات) مقيمة بمحافظة الفيوم. 

بالفحص تبين أنه قد تم استدعاء زوج المذكورة، مقيم بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، وبسؤاله قرر قيام زوجته وبرفقتها كريمتهما بترك منزلهما وتوجهها للإقامة بمحافظة القاهرة لخلافات زوجية بينهما، وأنه لم يقم بتحرير محضر بالواقعة، وفى وقتٍ لاحق حضر زوج المتغيبة  لديوان المركز وقرر بعودتها وابنتها للمنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن مديرية امن القاهرة ة سيدة الفيوم المتغيبة

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