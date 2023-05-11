الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة الإسكندرية: حصاد 14 ألف فدان قمح وتوريد 35 ألف طن حتى الآن

حصاد القمح بالإسكندرية
حصاد القمح بالإسكندرية

أعلنت مديرية الزراعة في الإسكندرية حصاد 14 ألف فدان من مساحة القمح المنزرعة في موسم القمح لهذا العام، والتي تبلغ مساحتها 21 ألفا و933 فدانا في الإسكندرية.

وأضافت البيان الصادر عن مديرية زراعة الإسكندرية أنه تم توريد 35,486 طنًا و861 كيلوجراما إلى صوامع الغلال في المحافظة، حيث تنقسم كالتالي: 12,813 طنًا و380 كيلوغرامًا للشركة العامة للصوامع والتخزين، و17,797 طنًا و791 كيلوجرامًا للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و4,875 و690 كيلوجرامًا لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية الغذائية.

وأكد الدكتور نبيل الششتاوي - وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية على وطنية المزارع المصرية واستجابتها لجميع التوصيات الفنية التي تصدرها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة مهندسي مديرية الزراعة مع المزارع من مرحلة الزراعة حتى الحصاد.

كما أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية  أن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي بجميع المواقع التخزينية قد بلغ نحو 35 ألف طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح في 27 أبريل 2023 حتى الآن.

كما تابع سير انتظام أعمال توريد القمح بصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع، والتي تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن والمكونة من 12 خلية سعة كل خلية 5 آلاف طن.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية إلى أن الصوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وهم صومعة برج العرب سعتها 90 ألف طن، صومعة الكينج مريوط، بسعة 60 ألف طن، وصومعة السلام وسعتها 60 ألف طن، لافتًا إلى أن كل صومعة مجهز بها سعة 30 ألف طن لاستقبال الأقماح المحلية.

مديرية الزراعة حصاد 14ألف فدان المساحة المنزرعة موسم القمح زراعة الإسكندرية

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