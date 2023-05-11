نهائي مصري.. كريم عبدالجواد يتحدى علي فرج في بطولة العالم للإسكواش

يواصل النجم كريم عبد الجواد، المصنف رقم 17 عالميًا، مفاجآته في بطولة العالم للإسكواش، بتأهله إلى المباراة النهائية من البطولة.

وتُقام بطولة العالم للإسكواش في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 3 مايو وحتى يوم 11 من الشهر ذاته، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

كريم عبد الجواد يتحدى علي فرج في نهائي مصري ببطولة العالم للاسكواش

وتأهل كريم عبد الجواد إلى نهائي بطولة العالم للإسكواش، ليخوض تحدٍ قوي أمام علي فرج، بطل وادي دجلة، في المباراة النهائية من البطولة.

وتمكّن كريم عبد الجواد من التأهل إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش، بعد مواصلته لتحقيق المفاجآت وفوزه على "محمد الشوربجي" بنتيجة 3-2، في مباراة قوية استغرقت 74 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 10-12, 11-5, 7-11, 11-8, 11-7

وبعد تأهله إلى نهائي بطولة العالم، فإن كريم عبد الجواد سيتقدم في التصنيف العالمي للاسكواش لمحترفي الرجال، ليصبح في المركز الحادي عشر في التصنيف الجديد.

في المقابل، تمكّن "علي فرج" من التأهل إلى نهائي بطولة العالم للإسكواش، بعد فوزه على مواطنه "مصطفى عسل"، نجم النادي الأهلي، بنتيجة 3-1، في مباراة ماراثونية استمرت لمدة 55 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 11-5, 11-8, 11-13, 11-2.

وبذلك يتأهل "علي فرج" إلى نهائى بطولة العالم للإسكواش، للعام الثالث على التوالي، ويسعى لمعادلة رقم النجم عمرو شبانة بالتتويج باللقب 4 مرات في تاريخه.

يذكر أن نور الشربيني وعلي فرج يحملان لقب بطولة العالم للإسكواش في النسخة الأخيرة من المسابقة.