الخميس 11 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نهائي مصري.. كريم عبدالجواد يتحدى علي فرج في بطولة العالم للإسكواش

علي فرج
علي فرج

يواصل النجم كريم عبد الجواد، المصنف رقم 17 عالميًا، مفاجآته في بطولة العالم للإسكواش، بتأهله إلى المباراة النهائية من البطولة.

وتُقام بطولة العالم للإسكواش في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 3 مايو وحتى يوم 11 من الشهر ذاته، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

كريم عبد الجواد يتحدى علي فرج في نهائي مصري ببطولة العالم للاسكواش

وتأهل كريم عبد الجواد إلى نهائي بطولة العالم للإسكواش، ليخوض تحدٍ قوي أمام علي فرج، بطل وادي دجلة، في المباراة النهائية من البطولة.

وتمكّن كريم عبد الجواد من التأهل إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش، بعد مواصلته لتحقيق المفاجآت وفوزه على "محمد الشوربجي" بنتيجة 3-2، في مباراة قوية استغرقت 74 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 10-12, 11-5, 7-11, 11-8, 11-7 

وبعد تأهله إلى نهائي بطولة العالم، فإن كريم عبد الجواد سيتقدم في التصنيف العالمي للاسكواش لمحترفي الرجال، ليصبح في المركز الحادي عشر في التصنيف الجديد.

في المقابل، تمكّن "علي فرج" من التأهل إلى نهائي بطولة العالم للإسكواش، بعد فوزه على مواطنه "مصطفى عسل"، نجم النادي الأهلي، بنتيجة 3-1، في مباراة ماراثونية استمرت لمدة 55 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 11-5, 11-8, 11-13, 11-2.

وبذلك يتأهل "علي فرج" إلى نهائى بطولة العالم للإسكواش، للعام الثالث على التوالي، ويسعى لمعادلة رقم النجم عمرو شبانة بالتتويج باللقب 4 مرات في تاريخه.

يذكر أن نور الشربيني وعلي فرج يحملان لقب بطولة العالم للإسكواش في النسخة الأخيرة من المسابقة.

 

كريم عبد الجواد علي فرج بطولة العالم للاسكواش اسكواش مصطفى عسل

الأكثر قراءة

مساعد وزير التموين: إعفاء الواردات من الجمارك يُعيد الاستقرار إلى سوق الذهب

ذروة الموجة الحارة اليوم.. الحرارة تصل لـ40 درجة فى الصعيد

حملات مرورية لرصد المخالفين في القاهرة والجيزة

ضبط 6 ركاب فى مطار القاهرة أخفوا سبائك ذهبية بطرق متنوعة (صور)

محاكمة قاتل زوجته بالنزهة اليوم

محامي سكندري: دعوة الرئيس للحوار الوطني صادقة لتحقيق التنمية المستدامة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاغتيال الرابع.. إسرائيل تستهدف قتل قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي

مستشار الأمن القومي الأمريكي يُؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة التهدئة

الاتحاد الأوروبى يطالب إسرائيل والفلسطينيين بضبط النفس وحماية المدنيين