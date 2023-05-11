استطلاع: 94.5٪ من المبدعين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى

كشت نتائج استطلاع حديث، أن 94.5٪ من المبدعين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على إنشاء المحتوى.

وقال موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، إنه يبدو أن الجميع يتحدثون عن الذكاء الاصطناعي، وبالنسبة لأولئك الذين يعملون في مجال إنشاء المحتوى، فإن الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يساعد في تبسيط العمل الإبداعي يمكن أن يكون مغريًا بشكل خاص.

وقال إريك سويريز، منشئ المحتوى الذي يضم أكثر من 4 ملايين متابع على "تيك توك"، إن "(شات جي بي تي) أصبحت أداة لا غنى عنها لعملية إنشاء المحتوى الخاصة بي".

يسلط التقرير الضوء على الاتجاهات الرئيسية في اقتصاد المبدعين، ويتضمن ردودًا من استطلاع رأي شمل 1000 مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي و 660 منشئ محتوى تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في الولايات المتحدة.

ويمكن للمبدعين الذين قالوا إنهم استخدموا الذكاء الاصطناعي اختيار ما يصل إلى ثلاثة خيارات بين ست حالات استخدام، كانت أفضل ثلاث طرق تم اختيارها هي تحرير المحتوى وإنشاء الصور ومقاطع الفيديو وإنشاء نص وتعليقات توضيحية لإمكانية الوصول.

وقال أليساندرو بوجلياري ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التسويق العالمية، إنه لم يفاجأ بالنتائج.

وأصبحت البرامج التي تسهل تحرير الفيديو والصوت شائعة بشكل متزايد لا سيما بين مقدمي البودكاست.

كما قدمت منصات التحرير المعروفة مثل "Adobe Premiere Pro" أيضًا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحرير الفيديو، وتقديم ميزات مثل إزالة الكائنات وطرق قص المشاهد في مقاطع الفيديو تلقائيًا.