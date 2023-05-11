"حوكمة صحة الإسكندرية" أول الجمهورية في معدلات الإنجاز

حصد فريق الحوكمة والتحول الرقمي، وسلسلة الإمداد، بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية المركز الأول على الجمهورية، من حيث معدلات الإنجاز وتطبيق الحوكمة من خلال البوابة الرقمية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة.

وأعلنت الدكتورة ميرفت السيد، وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية، والمشرف العام على حوكمة القطاع الصحى بالإسكندرية، في بيان اليوم الخميس، أنه تم تكريم الفريق برعاية الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وحضور مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمى اللواء اشرف عبد العليم، ومستشار وزير الصحة لنظم المعلومات ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات ايسم صلاح، ود.غادة يونس رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، ود.هاله، وم.اسلام من قيادات مركز المعلومات بالوزارة، والمستشار محمد سعودى مكتب مساعد الوزير للشئون المالية، واللواء وائل الساعي، وقيادات متعددة من وزارة الصحة والسكان.وذلك بقاعة أكاديمية الأميرة فاطمه للتعليم والتدريب المهني.

وقالت د.ميرفت السيد، إنه تم عرض انجازات جميع فرق الحوكمة، ومنسقي التحول الرقمى وسلسلة الإمداد بجميع المحافظات بأكاديمية الأميرة فاطمة، وعرض نسب الانجاز بمنظومة سلسله الإمداد الخاصة بالأدوية والتموين الدوائي من قبل د.أمنية عارف، مدير التموين الدوائي بالمديرية، ومنسق منظومة الأدوية لسلسلة الإمداد، وعرض انجازات منظومة سلسلة الإمداد وإدارة اللوجستيات الخاصة بالمخازن الرئيسية بالتموين الطبى، ومخازن بجميع المستشفيات ومخازن جميع المنشآت التابعة للمناطق الطبية من قبل "رانيا حليم" مدير مركز المعلومات ومنسق التحول الرقمى وسلسلة إمداد المخازن والمستلزمات بالمديرية.

وأشاد قيادات وزارة الصحة بالمجهود المبذول من قبل الفريق، والشكر والتقدير لفريق حوكمة وسلسلة الإمداد مديرية الصحة بالإسكندرية وحصول الفريق على التميز بين المحافظات.

وأوضحت أن لجنة حوكمة الموارد قد بدأت أعمالها بنهاية نوفمبر العام الماضى لتشمل حوكمة جميع موارد القطاع الصحى (الموارد البشرية، والموارد المادية، والموارد المالية)، والاستغلال الأمثل لها بفريق طبى قوى ومميز وتطبيق عدة مشاريع تحسين للأداء.

تكريم فريق صحة الإسكندرية

تكريم فريق صحة الإسكندرية

تكريم فريق صحة الإسكندرية

تكريم فريق صحة الإسكندرية

تكريم فريق صحة الإسكندرية