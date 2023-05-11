ارتفاع مفاجىء في احتياطي النفط الخام والبنزين بالولايات المتحدة

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة الأربعاء، ارتفاعا مفاجئا لمخزون النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وظهرت البيانات في حين يراهن المتعاملون في سوق النفط على زيادة الاستهلاك قبل بدء موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة سواء عبر الطرق البرية أو الطيران.

وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 5 مايو الحالي بمقدار 2.951 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 1.280 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 910 آلاف برميل.

وبالنسبة للبنزين، ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن المخزون تراجع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3.168 ملايين برميل في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع بمقدار 233ر1 مليون برميل، بعد زيادته بمقدار 1.743 مليون برميل في الأسبوع السابق.

في المقابل أظهرت بيانات المخزون الأمريكي الصادرة عن معهد البترول الأمريكي الممثل لمصالح الشركات، ارتفاع المخزون خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3.6 ملايين برميل.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات القطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل، والتي قد تعطي مؤشرًا لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقبل بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض خام برنت 16 سنتًا إلى 77.28 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا إلى 73.51 دولار ليقلص مكاسب الجلسة السابقة.

وفي إشارة محتملة على ضعف الطلب، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 مايو، فيما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 399 ألف برميل، حسبما أفاد معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، وفقًا لمصادر في السوق.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن مخزونات النفط اليوم الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، تترقب السوق أرقام مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل والمقرر صدورها اليوم الأربعاء.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، جون وليامز، إن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وإن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وكانت الأسواق تراقب أيضًا تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المشرعين الجمهوريين، بشأن رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار، خوفًا من تعثر غير مسبوق في السداد إذا لم يتصرف الكونجرس في غضون ثلاثة أسابيع.