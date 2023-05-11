انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق شقة بالقطامية

أمرت النيابة العامة بالقطامية بانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة موقع حريق شقة سكنية للوقوف على سبب الحريق ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان رجال الحماية المدنية، قد تمكنوا من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة القطامية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة القطامية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.