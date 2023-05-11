قبل مواجهة الجمعة.. تعرف تاريخ مواجهات الأهلى والترجى فى دورى الأبطال

تترقب جماهير النادي الأهلي مواجهة فريقها المنتظرة أمام الترجي التونسي والتي ستجمع الفريقين مساء الجمعة المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في العاشرة مساء الجمعة المقبل، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وستكون مواجهة الجمعة، رقم 21 بين الفريقين في بطولة دوري أبطال أفريقيا بجميع الأدوار، والسابعة في الدور نصف النهائي.

الأهلي تفوق في 7 مباريات على الفريق التونسي، بينما خسر الترجي 4 مواجهات وحسم التعادل نتيجة 9 لقاءات بين الفريقين.

وسجل الأهلي 26 هدفًا في شباك الترجي، بينما استقبلت شباك المارد الأحمر 15 هدفًا من جانب لاعبي الترجي.

وفي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، التقى الفريقان في 6 مباريات، انتصر الأهلي في 3 مباريات بالدور ذاته، وخسر مباراة واحدة فقط وتعادل في مواجهتين.

وسجل لاعبو الأهلي 7 أهداف في شباك الترجي بالدور نصف النهائي، بينما استقبلت شباك المارد الأحمر 3 أهداف من الفريق التونسي في هذا الدور.

ويعتبر محمد شريف هداف مواجهات الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا برصيد هدفين.