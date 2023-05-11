الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى يكشف أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما تقدمه للاقتصاد الوطنى

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

قال فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تعد هي الشرايين التي تدعم الاقتصاد الوطني من خلال بعض الصناعات والتي تعمل على خلق جيل جديد من شباب الأعمال وتقلل من فاتورة الاستيراد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروعات الصغيرة تعطي فرصة للاستقلالية لصغار المصنعين وأصحاب الورش أن يجدوا ملائة مالية، مشيرًا إلى أنها فرصة لريادة الأعمال، وتعطي فرصة للشباب لتكوين وحدات صناعية، كما تعطي لهم فرصة للانخراط في المجتمع الصناعي. 

وأكد أن المشروعات الصغيرة تحدث تكاملا بين الصناعات بعضها وبعض، فصناعة السيارات توجد بها قطع صغيرة وبعض المنتجات التي تدخل في إكسسواراتها تحتاج لمصانع صغيرة، مشيرًا إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تكمل الصناعات الكبرى.

أهمية مبادرة مشروعك

وأكد أن مبادرة مشروعك وفرت 204 آلاف مشروع، ووفرت 1.6 مليون فرصة عمل، ووصفها بأنها تاخذ بيد المصنعين الصغار وتوفر لهم دعمًا ماليًا وفنيًا وتؤدي لانخراطهم في حجم الاقتصاد القومي.

الخبير الاقتصادي المشروعات الصغيرة الاقتصاد الوطني شباب الأعمال فاتورة الاستيراد ريادة الأعمال

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