الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء المرحلة الثانية من انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

تتسارع عملية نقل الموظفين للمقار الجديدة بالعاصمة الإدارية، والتى من المقرر إتمامها بالكامل اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

يبلغ عدد الموظفين المقرر انتقالهم إلى العاصمة الجديدة حوالى 41 ألف موظف يمثلون 119 جهة حكومية، خضع جميعهم إلى برامج تدريبية عديدة، منها أساسيات الأمن القومي، وأساسيات التحول الرقمي، وحزمة الجدارات، وحزمة البرامج التخصصية للإدارات المالية، والتخطيط الاستراتيجي، والعلاقات العامة والمراسم.
يضم الحي الحكومي، 10 مجمعات، كل مجمع يمثل عددًا من الوزارات، والتى تتباين تصميماتها بين الطراز الإسلامي، والطراز المصري الفرعوني، والطابع السيادي لوزارتي العدل والخارجية ومجلس الوزراء.

 

ـ خطة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية

تتم عملية الانتقال على 3 مراحل من مارس حتى نهاية يونيو المقبل، شملت المرحلة الأولى  ١٤ جهة هى: رئاسة مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، هيئة التأمين الصحى، الهيئة العامة للرقابة الصحية، هيئة الشراء الموحد، وزارات التخطيط، الإسكان، الشباب والرياضة، النقل، الكهرباء، الاتصالات، التضامن، الطيران المدنى. 
وتشمل المرحلة الثانية التى بدأت عقب إجازة عيد الفطر، العاملين بوزارات السياحة والآثار، التنمية المحلية، المالية، التموين، البيئة، والهجرة، ثم تختتم المرحلة الثالثة بباقى الوزارات والجهات التابعة.

ـ بدل انتقال الموظفين 
وفى سياق متصل، بدأ صرف بدل الانتقال للموظفين المنتقلين للعمل بالمقار الجديدة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمبلغ 2000 جنيه شهريًا لشاغلى الدرجة الأولى فما دونها، و2500 جنيه شهريًا لشاغلى درجة مدير عام معين فأعلى.
يصرف بدل الانتقال للموظفين المنتقلين فعليًا للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ممن قاموا بتسجيل رغباتهم فى الحصول على وحدات سكنية، على أن يتم وقف صرف بدل الانتقال للموظف الذى تم تخصيص وحدة سكنية له فور توقيعه عقد الوحدة السكنية.

وتتيح الحكومة لأول مرة تزامنًا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة نظام العمل عن بُعد لبعض الفئات من الموظفين لتخفيف الضغط على المرافق، فى ضوء مجموعة من المعايير التى تعطي أولوية للموظفين الأكبر سنًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن لا تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مقر العمل، ويبدأ التنفيذ التجريبي بوزارة الاتصالات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمدة 6 أشهر. 

العاصمة الإدارية نقل الموظفين الحي الحكومي الوزارات بدل الانتقال

الأكثر قراءة

إدراج أبوتريكة والقرضاوى و1526 متهمًا على قوائم الإرهاب (مستند)

بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.. انخفاض الأسعار فى مصر

شاب من الغربية يضرب المثل في الأمانة.. ويؤكد: "أمي ربتني على حسن الخلق"

بعد الإعفاء الجمركى.. “التموين” تعلن قيمة رسوم “ذهب القادمين من الخارج”

القبض على المتهم بقتل شاب فى بولاق الدكرور

أمين "حماة وطن" بالغربية: الرئيس يسير علي الطريق الصحيح.. ودعم الإنتاج واجب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة