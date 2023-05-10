الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهم بقتل شاب فى بولاق الدكرور

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات بينهما في بولاق الدكرور.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم بولاق الدكرور من غرفة عمليات النجدة بمقتل شاب بطعنة نافذة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب، مصاب بطعنة نافذة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب لقى مصرعه على يد آخر في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

الجيزة المتهم قتل شاب بولاق الدكرور

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القبض على المتهم بقتل شاب فى بولاق الدكرور

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