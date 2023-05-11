موعد نهائى دورى أبطال أوروبا 2023

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد نهائى دوري أبطال أوروبا 2023، من قبل عشاق الساحرة المستديرة في جميع بقاع العالم، بالتزامن مع انتهاء مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، وكذلك إنتر وميلان.

نتائج ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

وانتهت مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع مضيفه ريال مدريد الإسباني، بنتيجة (1-1)، وذلك في المواجهة المثيرة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح ريال مدريد، التسجيل في مباراة الأمس بهدف في الدقيقة 36 عبر لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، ثم أدرك مانشستر سيتي التعادل بهدف نجمه البلجيكي كيفين دي بروين بالدقيقة 67، ليتأجل الحسم لجولة الإياب.

ومن المقرر أن يلتقي نادي ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي يوم الأربعاء الموافق 17 مايو الجارى، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن جهة أخرى، حقق إنتر الفوز على مضيفه ميلان بهدفين نظيفين فى الشوط الأول في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ومازالت جاريه، حيث تقام المباراة بين ميلان والإنتر على أرض ملعب استاد «جوزيبي مياتزا» سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية وسط حضور كبير من جماهير الفريقين من مختلف بقاع إيطاليا والعالم.

ومن المقرر أن يلتقي نادي ميلان مع نظيره إنتر يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو الجارى، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

والمتأهل من لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي سيواجه الفائز من مباراة إنتر وميلان فى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، ونوضح لكم فى السطور التالية موعد مباراة نهائي دوري الأبطال وأين سيلعب وما هي القنوات الناقلة له.

موعد نهائى دوري أبطال أوروبا 2023

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، يوم 10 من شهر يونيو المقبل، على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، عاصمة تركيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة جميع مباريات دوري الأبطال، حيث يتم نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN 4K وعدد من القنوات الأخرى سوف تحددها الشركة فى وقت لاحق، كما سوف تعلن عن معلق نهائي دوري الأبطال.