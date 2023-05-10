دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يباغت الروسونيري بهدفين

نجح إنتر ميلان في التقدم على غريمه التقليدي إي سي ميلان بهدفين دون رد في المباراة المقامة بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم إدين دجيكو لصالح إنتر ميلان في الدقيقة الثامنة بعد ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها هاكان تشالهان أوجلو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إدين دجيكو بتسديدة على الطاير من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى يسار المرمى.

أضاف هنريك مختاريان الهدف الثاني لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 11 بعد تمريرة رائعة من ديماركو وضعت هنريك مخيتاريان في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمي: ماينان

خط الدفاع: كالابريا، كيير، توموري، هيرنانديز

خط الوسط: تونالي، كرونيتش، سالماكرز، إسماعيل بن ناصر، دياز

الهجوم: جيرو

أما تشكيل إنتر ميلان فضم كلا من:

حراسة المرمي: أونانا

خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهان أوغلو، مخيتريان، ديماركو

خط الهجوم: مارتينيز، دجيكو