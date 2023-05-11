الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة مطروح يفتتح فعاليات المؤتمر الطلابى الرابع "العبور نحو الجمهورية الجديدة"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، الأربعاء، فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر الطلابي بعنوان "طلاب جامعة مطروح والعبور نحو الجمهورية الجديدة في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠"، والذي نظمته كلية التربية للطفولة المبكرة، بمقر الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، بالإضافة لعددد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ورحب الدكتور مصطفى النجار بالحضور، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم تنظيم هذا المؤتمر الطلابي في نسخته الرابعة في رحاب الحرم الجامعي، ذلك الحلم الذي طال انتظاره، مؤكدًا حرص الجامعة على الاهتمام بطلابها الذين يمثلون محور العملية التعليمية، مشيدًا بتمثيلهم المشرف للجامعة في مختلف المحافل.

ومن جانبه، رحب الدكتور محمود عباس بالحضور، مؤكدًا أن الجامعة تسعى من خلال رسالتها ورؤيتها العلمية واستراتيجيتها إلى التطوير والتغيير الإيجابي من المنظور العلمي للمؤسسة، مضيفًا أن أحد هذه الأدوات نحو التطوير هو تنظيم المؤتمرات العلمية، مشيرًا إلى أن مؤتمر اليوم يأتي في إطار حرص الجامعة على النهوض بطلابها وتشجيعهم على البحث العلمي.

وقدمت الدكتورة سهى أمين، القائم بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، ورئيس المؤتمر، بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك في هذا  الحدث العظيم، مشيرةً إلى أن المؤتمر الطلابي الرابع يُعد ملتقي علمي وفني تتلاقى فيه كل الطاقات من قدرات ومواهب؛ لأن المرحلة القادمة تفرض علينا الاهتمام بالطلاب، مضيفةً أن دور الجامعة لا يقتصر على تحصيل العلم والمعرفة بل تمتد لاكتشاف وتنميه المواهب، وهذا الذي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية الاهتمام بالأنشطة الطلابية بالجامعات ودعم المبتكرين والموهوبين من الطلاب.

وأشار الشيخ حسن عبد البصير إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجامعة ووزارة الأوقاف من خلال تدريب الأئمة والواعظات بها، مؤكدًا ضرورة أن تكون جامعات مصر هي الجامعات الأولى عالميًا؛ لأن هذا الوطن العظيم هو قاطرة العالم العربي والإسلامي وخط الدفاع عن العروبة والسلام العالمي.

وأكد النائب السابق سليمان فضل أنه من دواعي الفخر للجميع أن يكون هذا المنبر العلمي داخل إقليم مطروح، موجهًا تحية تقدير وإعزاز لكل من وضع لبنة في هذا الصرح العظيم، داعيًا الطلاب لاستغلال تلك الفرصة لأنهم الأجيال الأولى التي تعلمت داخل تلك الجامعة.

وأوضح الدكتور حسين عيد، أن إنشاء جامعة بمحافظة مطروح كان حلمًا طال انتظاره لعقود طويلة، متوجهًا بالشكر لجميع القائمين على المؤتمر، مضيفًا أن الجميع يعمل من أجل رفعة هذه المحافظة بما يساهم في النهوض بالدولة ككل.

بدأت فعاليات المؤتمر بعرض رياضي لطلاب كلية التربية الرياضية، ثم السلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم، وعرض فيلم وثائقي للجامعة، ثم كلمة منسقي أنشطة المؤتمر، وكلمة رئيس المؤتمر، وكلمة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكلمة رئيس الجامعة، ثم عرض كورال الجامعة، وعرض لغة الإشارة لجامعة الإسكندرية، وتسليم دروع.

جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
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