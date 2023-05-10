الهباش: الفلسطينيون يعولون دائمًا على مصر لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن القيادة الفلسطينية تتابع ما يجري وتتحرك بكل الاتجاهات على الصعيد السياسي والقانوني، كما أنها تأمل في التوصل إلى نهاية لهذه المأساة والمذابح التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني ليس اليوم فقط وإنما منذ أكثر من 75 عامًا.

الشعب الفلسطيني في دائرة الاستهداف الإسرائيلي

وأضاف “الهباش” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ملف اليوم”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن كل الشعب الفلسطيني في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، مطالبًا المجتمع الدولي بألا ينخدع ويسير خلف من يحاول إيهام العالم بأن هناك فريقين، فالجميع في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، لافتًا إلى أن العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة يتم بشكل يومي.

وتابع أن مصر تتحرك بشكل إيجابي لوقف إطلاق النار، لأنها تمتلك علاقات متوازنة ومتزنة جدًا في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الشعب الفلطسيني يعول على الدول المصرية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.