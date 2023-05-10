الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض أنشطة طلاب التدريب الميدانى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء، معرض كلية التربية النوعية لأعمال طلاب وطالبات الكلية خلال فترة التدريب الميداني للعام الجامعي 2022 /2023.

وكان في استقبال رئيس الجامعة، الدكتور أسامة زيدان عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد عماشة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء الأٌقسام المختلفة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وحضر المعرض الدكتور عبدالحميد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شرين غلاب رئيس قسم العلوم التربوية بكلية التربية النوعية والمشرف العام على التدريب الميداني.

وتضمن المعرض العديد من الفعاليات المختلفة، حيث يضم مجموعة من الأعمال الفنية والإعلامية وأعمال الاقتصاد المنزلي.

وتفقد رئيس الجامعة، المعرض الخاص بالأعمال والوسائل التعليمية الخاصة بطلاب وطالبات الكلية ومعرض الاقتصاد المنزلي والمعرض الفني   خلال فترة التدريب الميداني.

وتوجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على المعرض بداية من الأستاذ الدكتور أسامة زيدان عميد الكلية والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس الذين تولوا الإشراف على طلاب وطالبات الكلية خلال فترة التدريب الميداني، كما توجه بخالص الأمنيات بالتوفيق والسداد لأبنائه وبناته طلاب وطالبات كلية التربية النوعية في الفترة المقبلة. 

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