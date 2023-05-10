محمد العرابى: مجلس الأمن لن يصل لقرارات رادعة ضد إسرائيل

قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن مجلس الأمن ليس بالضرورة أن يلبي المطالب الخاصة بالقضية الفلسطينية خاصة في المرحلة الحالية، مؤكدًا أنه لا يوجد لدينا ثقة أن نصل لقرارات رادعة لإسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن نحقق صحوة للمجتمع الدولي هو أمر مهم في المرحلة الحالية، وهناك شبه إجماع أن ما يحدث في غزة يجب أن ينتهي.

وأكد العرابي أن مثل هذا التوتر يجعل العالم أمام نقطة مهمة جدًا بضرورة الإسراع في محاولة التوصل لحل للقضية الفلسطينية المستمرة لسنوات دون أي تقدم.

ما يقوم به نتنياهو يؤثر على شعبيته

وأوضح أن بنيامين نتيناهو، رئيس وزراء إسرائيل، لا يعلم أن التكرار لمثل هذا العدوان يؤثر على شعبيته داخل إسرائيل وإذا حاول استغلال الموقف في النهاية الإسرائيليين أنفسهم سيبدون رفضًا لهذه السياسات، مشيرًا إلى أنه لو كان هناك قدر قليل جدًا من الحكمة سيعلم أن ما يقوم به مضر لشعبه أيضًا.