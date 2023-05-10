بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.. انخفاض الأسعار فى مصر

شهدت أسعار الذهب، اليوم، في ختام التعاملات المسائية انخفاضا طفيفا في الأسواق المحلية.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال ياسين أحمد، الخبير والمتخصص في شئون الذهب العالمي، إن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب للمصريين القادمين من خارج مصر سيؤدي إلى زيادة المعروض من الذهب، الأمر الذي تسبب في انخفاض سعر الذهب للأسعار المحلية في ختام التعاملات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور، تراجعت أسعار الذهب في مصر نهاية تعاملات اليوم، حيث سجل عيار 21 حوالي 2530 جنيها.

وأوضح أن أسعار الذهب سجلت بعد الانخفاض:



عيار 18 2177 جنيها

عيار 21 2530 جنيها

عيار 24 2902 جنيها

وأكد أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي خلال الفترة المقبلة على ضبط السوق المحلي وضبط الأسعار.

وأوضح أن أسباب تراجع أسعار الذهب في مصر للعديد من الأسباب منها:

1- تراجع الطلب على الذهب بسبب قرار فرض ضريبة على السبائك الذهبية.

2- تصريح مجلس الوزراء بشأن السماح للمواطنين بالدخول إلى مصر بالذهب بدون دفع جمارك فيما عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، الأمر الذي سيسهل على المواطنين شراء الذهب من الخارج بأسعار منخفضة بدلا من شراءه من مصر بأسعار مرتفعة، الأمر الذي سيقلل من الطلب على الذهب في مصر.

3- إعفاء واردات الذهب للمصريين القادمين من خارج مصر سيؤدي إلى زيادة المعروض من الذهب، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض سعر الذهب.

4- التسعير المبالغ فيه لسعر الصرف للذهب والمجوهرات أدى إلى إثارة المخاوف لدى المواطنين بأن السعر الحالي للذهب هو سعر غير عادل وسوف يتراجع الذهب مستقبلا مما أدى إلى تقليل الرغبة على الشراء.