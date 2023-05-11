الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتابع مخطط تنفيذ 4 مناطق استثمارية بالمدينة (صور)

المهندس علاء عبد
المهندس علاء عبد اللاه

عقد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة  حدائق العاصمة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع معاونيه ومهندسى إدارة المرافق بالجهاز، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بالمدينة.

واستهل “عبد اللاه” الاجتماع بمتابعة موقف مشروعات المرافق والبنية التحتية لتخطيط 4 مناطق استثمارية كبرى بالمدينة، إضافة إلى معرفة الموقف التنفيذي لتخطيط منطقة البوليفارد للمستثمرين الاجانب.

وناقش رئيس جهاز حدائق العاصمة،  الخطة التنفيذية لمشروعات روافع المياه بالمدينة والخزانات وكميات المياه المنصرفة ومدى تحقيق الخطة المطلوبة من دفع حجم المياة الوحدات السكينة، اضافة انه  تم مناقشة مشروعات خطوط المياه المسئولة عن تغذية المنطقة السكنية والمنطقة الصناعة والمناطق الاستثمارية ومنطقة البوليفارد

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة  حدائق العاصمة على ضرورة وضع برنامج زمنى لتنفيذ الاعمال وسرعة الانجاز لتحقيق الاستفادة المرجوة من تلك المشاريع

وأكد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، علي توفير جميع الخدمات لسكان المدينة والمواطنين المترددين على المدينة يوميا، مُشيرًا إلى أنه تم تخصيص وتسليم وحدتين اداريتين لهيئة البريد المصرى لتكون مكتب بريد مدينة حدائق العاصمة الرئيسى تسهيلا على المواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة و المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن و  المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الاسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها  وتوفير كافة الخدمات للسادة السكان من خدمات ومحلات وصيدليات حيث ياتي ذلك وفقا لخطة.

اراض استثمارية البريد المصري البنية التحتية أكبر 4 مناطق جهاز حدائق العاصمة

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