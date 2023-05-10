الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شروط أحمد عبدالقادر للاستمرار مع الأهلى

أحمد عبدالقادر
أحمد عبدالقادر

وضع أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، شرطًا من أجل الاستمرار مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، وعدم الرحيل في الميركاتو الصيفي بعد وصول عرض رسمي من سيسكا موسكو الروسي لضمه في الصيف.

وقال مصدر مسئول إن أحمد عبدالقادر ووكيل أعماله عقدوا جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة  عقب السوبر المصري من أجل حسم مصيره بشأن العرض الأوروبي.

وأضاف المصدر أن مدير التعاقدات أخطر اللاعب ووكيله بصعوبة رحيله في الفترة الحالية بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأشار المصدر إلى أن أحمد عبد القادر لاعب الفريق طلب زيادة راتبه مع الأهلي أو الموافقة على اتخاذ خطوة الاحتراف نهاية الموسم الحالي.

وأوضح المصدر أن اللاعب اشترط مساواته بالفئة الأولى مثل محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم “كهربا” الذين يحصلان على أكثر من 12 مليون جنيه في الموسم الواحد بينما يحصل هو على 6 ملايين جنيه.

أحمد عبدالقادر الاهلى سيسكا موسكو الميركاتو الصيفي 2023 كهربا

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