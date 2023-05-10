الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير العدل الفلسطينى يدعو لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

الدكتور محمد الشلالدة
الدكتور محمد الشلالدة

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إنه يجب محاكمة إسرائيل بالجنائية الدولية، داعيًا لطردها من الأمم المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن القرارات الدولية تكفل للشعب الدفاع عن نفسه، مشيرًا إلى أن المقاومة وتقرير المصير حقوق دولية مكفولة، خاصة مع إجراءات التوسع الاستيطاني والجرائم الإسرائيلية.

جرائم إسرائيل تقع تحت طائلة القانون الدولي

وأكد الشلالدة أن جرائم إسرائيل تقع تحت طائلة القانون الدولي، وأنها تواصل ارتكاب جرائم القتل العنصري، وجرائم مستمرة بحق الأسرى، موضحًا أن جرائم إسرائيل متواصلة في القطاع والضفة.

وأشار إلى أن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية.  

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