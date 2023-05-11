الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تدريب ووظائف ورواتب جيدة.. أبرز مطالب شباب الجامعات من الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

حرصت الدولة المصرية على تقديم الدعم الكامل لصالح الشباب من خلال الحوار الوطني لتنفيذ مقترحاتهم فالشباب لابد أن يكونوا أصحاب رأى، والهدف الأساسي من الحوار الوطني ليس الحديث عن إنجازات الدولة أو انجازات وزارات بعينها، وإنما للحديث عن المشكلات التي تواجه الشباب أو الدولة المصرية وتقديم حلول لها وتمكينهم للقدرة على العمل وتواصلت "الدستور" مع عدد من الشباب  لمعرفة أبرز وأهم مطالبهم من الحوار الوطني.

- مطالب الشباب من الحوار الوطني 

قال أحمد عبدالعاطي 28 عاما، أحد الشباب أطلب من الحوار الوطني بعض المطالب، منها التمكين السياسي والمجتمعي، والذي لن يحدث إلا من خلال تدريب وتأهيل قائد مجتمعي أو سياسي من خلال اتحادات الطلاب للجامعات وتوفير بيئة عمل آمنة لهم بعد التخرج، ومنهم من يعاني من مشكلات كثيرة داخل الجامعات والمدارس دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية دعم رواد الأعمال الشباب.

- تدريب الشباب داخل الجامعات ووظيفة حكومية

 وأضاف أحمد جمال طالب جامعي:" اتمنى أن تتوفر مراكز تدريب لتأهيل الشباب داخل الجامعات  في التخصصات التي يدرسون بها، ليتمكنوا بعد التخرج من الحصول على فرص عمل جيدة بخبرة أكبر، ومد الشباب بمعلومات كافية للوظائف، وأتمنى أن تتوفر وظائف حكومية بعد التخرج برواتب جيدة تساعدنا على تأسيس حياة مستقرة".

- مراكز شباب وتدريب للرياضيين 

وطالب عمر عبدالغني  طالب بكلية التربية الرياضية، بمد الرياضيين بمراكز تدريب خاصة يستطيعون من خلالها تدريب الشباب الموهوبين رياضيًا، وتكون معتمدة من الحكومة بمبلغ رمزي لمساعدتهم في الوصول إلى أحلامهم الرياضية. 

 وكذلك دعم الشباب من ذوي الهمم بمختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية، ومدهم بوظيفة تليق بهم وبظروفهم الصحية ومدهم بمراكز شباب خاصة بيهم والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية.

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