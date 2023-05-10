وزير العدل الفلسطينى: إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الأخلاق والقيم الإنسانية

علق الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، على تصريح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بأنه حان وقت الاغتيالات، قائلا إنه تصريح عنصري وتصفية خارج القانون، مؤكدًا أن سجل إسرائيل حافل بارتكاب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني منذ الأربعينات وحتى اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الأخلاق والقيم الإنسانية، وضد قواعد القانون الدولي، وهذه الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة وترتكب يومًا بالضفة الغربية والقدس، تعتبر جرائم دولية تندرج تحت إطار جرائم حرب، وجرائم إنسانية، خاصة القتل العشوائي، والعنف.

إسرائيل لا تميز بين المدنيين والعسكريين

وأكد الشلالدة أن تصريح بن غفير، هي جريمة إعدام خارج القانون، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تميز بين المدنيين والعسكريين، ومعيار التفرقة بين المقاتل والمدني هي المشاركة الفعلية في العمليات القتالية وفقًا للقانون الدولي، وبالتالي كل ما تقوم به سلطة الاحتلال هو انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية.