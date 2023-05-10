الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير العدل الفلسطينى: إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الأخلاق والقيم الإنسانية

محمد الشلالدة
محمد الشلالدة

علق الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، على تصريح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بأنه حان وقت الاغتيالات، قائلا إنه تصريح عنصري وتصفية خارج القانون، مؤكدًا أن سجل إسرائيل حافل بارتكاب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني منذ الأربعينات وحتى اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الأخلاق والقيم الإنسانية، وضد قواعد القانون الدولي، وهذه الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة وترتكب يومًا بالضفة الغربية والقدس، تعتبر جرائم دولية تندرج تحت إطار جرائم حرب، وجرائم إنسانية، خاصة القتل العشوائي، والعنف.

إسرائيل لا تميز بين المدنيين والعسكريين

وأكد الشلالدة أن تصريح بن غفير، هي جريمة إعدام خارج القانون، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تميز بين المدنيين والعسكريين، ومعيار التفرقة بين المقاتل والمدني هي المشاركة الفعلية في العمليات القتالية وفقًا للقانون الدولي، وبالتالي كل ما تقوم به سلطة الاحتلال هو انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية.  

إسرائيل سلطة الاحتلال ضد الانسانية جرائم حرب وزير العدل الفلسطينى

مواد متعلقة

سفير فلسطين بالقاهرة: نشكر مصر ورئيسها على المساعى المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلى

فلسطين: 21 شهيدًا و54 مصابًا جراء غارات الاحتلال منذ فجر الثلاثاء

فلسطين: العدوان الإسرائيلي على غزة محاولة من نتنياهو لاسترجاع شعبيته المفقودة

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

مواطن ببنى سويف: الرئيس السيسى أتاح الفرصة للشباب للتحدث خلال الحوار الوطنى (فيديو)

محامية زوجة شاكوش تكشف عن شرط قبولها الطلاق وديًا

السيطرة على حريق عقار بقرية زاوية دهشور بالبدرشين

محامى حسن شاكوش يكشف تفاصيل التحقيقات.. ومفاجأة عن بطاقة زوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة