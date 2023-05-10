الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثة شاب غرق في مياة النيل ببنها

انتشال جثة عامل من
انتشال جثة عامل من مياه نهر النيل بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة عامل، لقي مصرعه غرقا بمياه نهر النيل فرع دمياط أمام قرية كفر الجزار دائرة مركز شرطة بنها، وذلك أثناء قيامه بالاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

 

وشيع أهالي قرية دملو بمحافظة القليوبية جثمان الشاب لمثواة الأخير وسط حالة من الحزن علي رحيله، وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالمنطقة لساحة من العزاء.
 

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بمياه نهر النيل فرع دمياط أمام قرية كفر الجزار دائرة مركز شرطة بنها.


علي الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "حامد ع ح"، 19 سنة، عامل رخام، مقيم قرية دملو دائرة مركز شرطة بنها، حال قيامه بالاستحمام أمام قرية كفر الجزار دائرة المركز، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه.


جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

 

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