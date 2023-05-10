الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ السويس: "طورنا 17 منطقة ومستمرين فى تطوير 18 آخرين"

محافظ السويس يستمع
محافظ السويس يستمع لآراء السكان

قال محافظ السويس لواء عبدالمجيد صقر، إن المحافظة انتهت من تطوير 17 منطقة سكنية، موضحًا أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة  مستمرة حتى الانتهاء من تطوير 18 منطقة سكنية أخرى.

واستمع صقر إلى طلبات وآراء عدد من سكان المميز و 24 أكتوبر والأمل ومبارك حول أعمال التطوير، وأكد أن التطوير مستمر من أجل راحة المواطن السويسي والارتقاء بحياته المعيشية.

وكان محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، قد أجرى عصر اليوم جولة تفقدية لمشروعات التطوير والتنمية، تابع خلالها أعمال التطوير بمدن حي فيصل.

 رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، والأستاذ خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس والعقيد رامى سعد مدير عام مكتب محافظ السويس.

وهدفت الجولة للوقوف على آخر أعمال التطوير التي تتم بمدينة 24 أكتوبر والمميز، مؤكدًا سرعة إنهاء أي أعمال خاصة بالبنية التحتية والمرافق العامة ورفع أي إشغالات أو تعديات والمسطحات الخضراء والأرصفة وأعمال الرصف خلف مستشفي التامين الصحي بمدينة 24 أكتوبر.

وشدد محافظ السويس على النظافة العامة بالمنطقة ورفع أي تراكمات ومخلفات البناء أولا بأول.

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مصر السويس تطوير العمارات السكنية

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