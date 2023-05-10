مسئول عسكرى أوكرانى: تراجع القوات الروسية كيلومترين فى باخموت

أكد مسئول عسكري أوكراني، الأربعاء، تراجع القوات الروسية كيلومترين في باخموت نتيجة هجومنا المضاد، مشيرًا إلى أنه تمت استعادة نحو 3 أميال مربعة خارج باخموت شرقي البلاد، وهو ما سيكون أول المكاسب الكبيرة لها هناك منذ أسابيع.

وقال قادة أوكرانيون، الأربعاء، إن قواتهم اخترقت مواقع روسية على الجانب الجنوبي لمدينة باخموت المحاصرة، ما أجبر الوحدات الروسية على التراجع عن مواقعها عند رأس جسر مهم لقناة.

أضاف عسكريون بحسب صحيفة نيويورك تايمز، ورئيس ميليشيا فاجنر الروسية أن القوات الروسية فقدت مساحة تقارب 3 أميال مربعة جنوب غرب المدينة، إذا تم تأكيد ذلك فسيكون هذا أول مكسب كبير لأوكرانيا في القتال على باخموت منذ دفع القوات الروسية عن طريق وصول رئيسي قبل شهرين، على الرغم من أنه لم يكن واضحًا على الإطلاق أن القوات الأوكرانية يمكن أن تصمد أو أنها كانت نقطة تحول في معركة استمرت شهورًا.

وتابعت الصحيفة أنه لا يبدو أن القتال حول المدينة جزء من هجوم مضاد أوسع قالت كييف إنه سيبدأ قريبًا، لكنه جاء وسط تصعيد في الضربات الأوكرانية خلف الخطوط الروسية وتقارير عن تزايد الهجمات في المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وقال ضباط عسكريون أوكرانيون إن العملية الأوكرانية بالقرب من باخموت أصابت قوات الجيش الروسي أثناء دورانها في مواقعها وكانت ضربة انتهازية على حلقة ضعيفة في الجبهة الروسية.

أضاف الأوكرانيون أنهم اخترقوا الخطوط الروسية في منطقة حقول ووديان وغابة من الأشجار جنوب غرب باخموت. قال القادة الأوكرانيون إن عدة وحدات - بمن في ذلك جنود آزوف في لواء الهجوم الثالث المنفصل، وهو وحدة من القوات الخاصة؛ مجموعة آدم التكتيكية؛ والجيش التطوعي الأوكراني، وهو مجموعة تضم متطوعين مدنيين، قد نفذوا الهجوم.

قال أندري بيلتسكي، قائد لواء الهجوم المنفصل الثالث الأوكراني، في بيان مصور نشر في الساعات الأولى من صباح الأربعاء إن قواته استولت على مواقع روسية وألحقت خسائر فادحة بها، وقال إن سريتين روسيتين ووحدتين في العادة تضم كل منهما نحو 100 جندي وفريق استطلاع "دمرت بالكامل" في القتال.