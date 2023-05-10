وكيل التعليم بالفيوم تشهد تدريب المعلمين الجدد ببرنامج التدريب الذهني

للمرشحين فى مسابقة 30 ألف معلم

استقبلت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، خلف الزناتي نقيب معلمي الجمهورية بقاعة التدريب بمدرسة البارودية الإبتدائية إدارة غرب الفيوم التعليمية، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، وعيسي محمود عثمان نقيب معلمي الفيوم، محمد أبوالحارث أمين عام النقابة، وفريق العمل المشرف على تدريب المعلمين الجدد.

وتابعت وكيل الوزارة ونقيب معلمى مصر، البرنامج التدريبي الذهني والبدني لتدريب المعلمين المرشحين فى مسابقة 30 الف معلم (معلم فصل - معلمة رياض أطفال).

بدأ تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الجدد الذين اجتازوا اختبارات مسابقة 30 ألف معلم، بمحافظة الفيوم ، وبلغ عددهم 590 معلم ومعلمة على مستوى المحافظة.

وتم تجهيز القاعات التدريبية على مستوى مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بجميع الإدارات التعليمية، خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 9 مايو وحتى الخميس الموافق 11 مايو 2023م.

ويحتوى البرنامج التدريبي للمعلمين الجدد على عدد من المحاور ومنها تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني، والمشروعات القومية، وحروب الجيل الخامس، والتأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية، ومهارات الاتصال والتواصل، وتطوير الذات، ومهارات العرض والتقديم، واجتياز المقابلة الشخصية.

وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين خلال شهر أبريل الماضي، والتي استعرضها تقرير المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية التموين، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائماً ما يؤكد على أهمية هذه القطاع، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات للتأكد من ضبط الأسواق وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.