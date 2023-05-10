"حزن وبكاء".. أقباط بورسعيد يشيعيون جثمان القس أندراوس كاهن كنيسة مارمينا

شيع المئات من أقباط محافظة بورسعيد القس أندراوس دانيال كاهن كنيسة الشهيد مار مينا العجائبي والذي توفى عن عمر يناهز 60 عاما، خلال جنازة مهيبة بكنيسة مارمينا ببورسعيد وهى الكنيسه ذاتها التي كان يخدم بها .

وشهدت الكنيسة توافد جموع كل الأخوة المسيحين من جميع الفئات العمرية، حيث أن القس أندراوس كان محبوب من الجميع .كما حرص عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذيية والدينيه ومن الطوائف المسيحيه ورجال الدين الإسلامى من وزارة الأوقاف والأزهر ببورسعيد على حضور الجنازة لتقديم واجب العزاء.

وكانت تكسو على الجميع ملامح الحزن والبكاء، فبدا على الجميع حالة الصدمة المختلطة بمشاعر ألم الفراق لوفاة القس أندراوس بشكل مفاجئ.

المشاركين بتقديم العزاء

شارك في مراسم الجنازة كهنة وأباء من كنائس المحافظات، والدكتور منصور بكري نائبًا عن محافظ بورسعيد، والشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف، والنائب عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وعمرو الشافعي أمين عام حزب الشعب الجمهوري، وجمال عبد الحميد نائبا عن رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان، ومحمد جبر وسامي الرشيدي من الشخصيات العامة بالمحافظة، وعددًا من أئمة الأوقاف.

ومن جانبه قال القس إرميا فهمى المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بكلمات يكسو عليها الحزن أن القس أندراوس والذي استمرت خدمته الكهنوتية 21 عامًا كان مسؤول عن قطاع الأطفال وخدمات المرحلة الثانوية ورعاية الأسر المحتاجه وخدمات أخرى كثيره بإيبراشية بورسعيد كما كان يحظى بتقدير خاص من نيافة الانبا تادرس مطران بورسعيد والذى أرسل رسالة متلفذه للتعزيه كونه خارج البلاد للتعزيه.