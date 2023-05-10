جامعة أسوان ترسم البسمة على وجوه الأيتام وذوي الهمم (صور)

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جامعة أسوان، الاحتفال بيوم اليتيم والذي شارك به عدد 50 يتيما و60 من ذوي الهمم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مسؤل اتحاد أيتام محافظة أسوان، ومسؤول اتحاد ذوي الهمم.

ومن جانبه الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جامعة أسوان أن هذا الاحتفال يأتي في إطار دور الجامعة المجتمعي والعمل علي مراعاة البعد الانساني، ومشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة والايتام الاحتفال بيوم اليتم، والذي أقيم بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة والموارد الطبيعية.

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والتي نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع رعاية الطلاب المركزية بالجامعة.

وحضر الاحتفال كلا من: الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية، والدكتور أحمد عبد الصادق رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة أسوان، وعدد من الجمعيات الأهلية بأسوان.

وأشرف علي التنظيم حاتم يسري مدير عام رعاية الطلاب المركزية بالجامعة، ورعاية شباب كلية الخدمة الاجتماعية ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر كلية الخدمة الاجتماعية إسراء مصطفي قدري أحمد.

وتضمنت الاحتفالية توزيع بعض الهدايا التحفيزية لهم لدعمهم المعنوي، وذلك من أجل تعزيز الانتماء والولاء لدي الوطن.