أسامة السعيد: مصر وأمريكا تستطيعان إيقاف العدوان على غزة

علق أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر لديها القدرة على التواصل مع الفصائل الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبًا الولايات المتحدة الأمريكية كذلك بالتدخل.

وأضاف أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تحقق ما يسمى بنظرية "الأمن الإسرائيلي"، إذ أثبتت حكومة بنيامين نتنياهو أنها هي التي تعرّض أمن إسرائيل للخطر.

وأشار إلى التظاهرات التي اندلعت في إسرائيل مؤخرًا ضد الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية، موضحًا أن الهدف من العدوان الإسرائيلي هو تحقيق نجاح نسبي والتفاف حول الحكومة الإسرائيلية التي لا تلقى تأييدًا شعبيًا في إسرائيل.

ووصف الدعوة المصرية لوقف إطلاق النار بشكل فوري بأنها تنطلق من الدور التاريخي والمحوري لمصر في المنطقة العربية، بحكم قدرتها على التواصل مع الجانبين المصري والإسرائيلي، لافتًا إلى الثناء الأمريكي على الدور المصري في وقف الحرب بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على مدار العامين الماضيين.