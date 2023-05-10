الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة السعيد: مصر وأمريكا تستطيعان إيقاف العدوان على غزة

الأراضي الفلسطينية
الأراضي الفلسطينية

علق أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر لديها القدرة على التواصل مع الفصائل الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبًا الولايات المتحدة الأمريكية كذلك بالتدخل.

وأضاف أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تحقق ما يسمى بنظرية "الأمن الإسرائيلي"، إذ أثبتت حكومة بنيامين نتنياهو أنها هي التي تعرّض أمن إسرائيل للخطر.

وأشار إلى التظاهرات التي اندلعت في إسرائيل مؤخرًا ضد الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية، موضحًا أن الهدف من العدوان الإسرائيلي هو تحقيق نجاح نسبي والتفاف حول الحكومة الإسرائيلية التي لا تلقى تأييدًا شعبيًا في إسرائيل.

ووصف الدعوة المصرية لوقف إطلاق النار بشكل فوري بأنها تنطلق من الدور التاريخي والمحوري لمصر في المنطقة العربية، بحكم قدرتها على التواصل مع الجانبين المصري والإسرائيلي، لافتًا إلى الثناء الأمريكي على الدور المصري في وقف الحرب بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على مدار العامين الماضيين.

مواد متعلقة

باحث لـ"القاهرة الإخبارية": مصر قادرة على المساهمة فى وقف إطلاق النار بغزة

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بين الجيش وميليشيا الدعم السريع بالسودان

"القاهرة الإخبارية": 20 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

دينا عبد العليم: تغطية جنازات الفنانين متعارف عليها صحفيًا

كاتبة صحفية: بعض الفنانين ينشرون تفاصيل حياتهم ثم يتهمون الصحفيين بالتطفل

مجدى بدران: مصر انتصرت على كورونا قبل دول العالم

عمرو عز: الحوار الوطنى فرصة عظيمة يجب استثمارها

كرم السقا: استراتيجية حقوق الإنسان أبرز محاور النقاش فى الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

مواطن ببنى سويف: الرئيس السيسى أتاح الفرصة للشباب للتحدث خلال الحوار الوطنى (فيديو)

السيطرة على حريق عقار بقرية زاوية دهشور بالبدرشين

محامية زوجة شاكوش تكشف عن شرط قبولها الطلاق وديًا

محامى حسن شاكوش يكشف تفاصيل التحقيقات.. ومفاجأة عن بطاقة زوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة