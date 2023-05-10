الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين: 21 شهيدًا و54 مصابًا جراء غارات الاحتلال منذ فجر الثلاثاء

فلسطين
فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، عن 21 شهيدًا و54 مصابًا جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء.

ومنذ قليل، بدأ سلاح الجو في جيش الاحتلال استهداف عدة مواقع داخل قطاع غزة المحاصر، وذلك عقب القصف الإسرائيلي في هذه الأثناء بعد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، حيث وصلت إلى مدن داخل تل أبيب.

وتم إطلاق نحو 300 صاروخ من غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، ردًا على العملية العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي.

وأطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية، فجر أمس، ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي في غزة، وتم خلالها اغتيال 3 قيادات من الحركة الفلسطينية، كما دعا يوآف جالانت، وزير الجيش الإسرائيلى، بتوسيع حالة الطوارئ لمسافة 80 كيلومترًا من قطاع غزة المحاصر.

وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية توجيهًا بالبقاء قرب المناطق المحمية التي تخضع حاليًا لقيود في غلاف غزة في نطاق 40 كيلومترًا، بالإضافة إلى التحضير لتشديد التوجيهات حتى خارج ذلك النطاق.

ودخل سكان المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة إلى الملاجئ، كما صدرت التوجيهات بفتح الأماكن المحصنة في مدن شمال إسرائيل، والمحيطة بتل أبيب، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وأطلق نحو 300 صاروخ من قطاع غزة المحاصر تجاه مستوطنات غلاف غزة، ووصل مداها إلى مناطق متاخمة لتل أبيب.

وحث مجلس جامعة الدول العربية، المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على المدن والقرى والمخيمات، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم.

ودعا المجلس في ختام بيانه الصادر عن الاجتماع الطارئ الذي عقده على مستوى المندوبين الدائمين في مقر الأمانة العامة بالعاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، برئاسة مصر، لبحث ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له. 

الصحة الفلسطينية إسرائيل الغارات 21 قتيلا الغارات الإسرائيلية

الأكثر قراءة

إصابة الإعلامى مصطفى بكرى خلال تشييع جثمان شقيقه فى قنا

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

حبس المتهمين بسرقة أجزاء من أغطية الصرف الصحى بأوسيم

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 وأرقام الاستفسارات

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة

«يديعوت»: تصدى «مقلاع داود» لـ«صاروخ غزة» يكلف نحو مليون دولار