فلسطين: 21 شهيدًا و54 مصابًا جراء غارات الاحتلال منذ فجر الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، عن 21 شهيدًا و54 مصابًا جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء.

ومنذ قليل، بدأ سلاح الجو في جيش الاحتلال استهداف عدة مواقع داخل قطاع غزة المحاصر، وذلك عقب القصف الإسرائيلي في هذه الأثناء بعد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، حيث وصلت إلى مدن داخل تل أبيب.

وتم إطلاق نحو 300 صاروخ من غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، ردًا على العملية العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي.

وأطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية، فجر أمس، ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي في غزة، وتم خلالها اغتيال 3 قيادات من الحركة الفلسطينية، كما دعا يوآف جالانت، وزير الجيش الإسرائيلى، بتوسيع حالة الطوارئ لمسافة 80 كيلومترًا من قطاع غزة المحاصر.

وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية توجيهًا بالبقاء قرب المناطق المحمية التي تخضع حاليًا لقيود في غلاف غزة في نطاق 40 كيلومترًا، بالإضافة إلى التحضير لتشديد التوجيهات حتى خارج ذلك النطاق.

ودخل سكان المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة إلى الملاجئ، كما صدرت التوجيهات بفتح الأماكن المحصنة في مدن شمال إسرائيل، والمحيطة بتل أبيب، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وأطلق نحو 300 صاروخ من قطاع غزة المحاصر تجاه مستوطنات غلاف غزة، ووصل مداها إلى مناطق متاخمة لتل أبيب.

وحث مجلس جامعة الدول العربية، المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على المدن والقرى والمخيمات، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم.

ودعا المجلس في ختام بيانه الصادر عن الاجتماع الطارئ الذي عقده على مستوى المندوبين الدائمين في مقر الأمانة العامة بالعاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، برئاسة مصر، لبحث ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.