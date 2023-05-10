الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن ببنى سويف: الرئيس السيسى أتاح الفرصة للشباب للتحدث خلال الحوار الوطنى (فيديو)

جابر عرفة
جابر عرفة

قال جابر عرفة، أحد أبناء محافظة بني سويف، إن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضم كل أطياف الشعب والقوى السياسية والأحزاب، موجهًا الشكر إلى الرئيس لما شهده البلد من إنجازات ومشروعات عديدة في كافة القطاعات لم تشهدها على مدار سنوات عديدة.

وأوضح «عرفة» أن الحوار الوطني أتاح الفرصة للشباب لإعطاء مقترحات وأفكار هدفها خدمة الدولة والشعب المصري، مؤكدًا أن هناك عددًا من المقترحات لا بد من مناقشتها في جلسات الحوار الوطني ومنها التعليم والصحة والاقتصاد والوصول إلى حلول يتم تنفيذها على أرض الواقع لخدمة المجتمع.

وأشار إلى أن محافظة بني سويف شهدت في عهد الرئيس السيسي العديد من المشروعات القومية في كافة القطاعات ومنها تطوير مستشفى بني سويف التخصصي لتقديم خدمات على أعلى مستوى، وإنشاء محطة كهرباء غياضة الشرقية والتي تعد من أهم محطات الكهرباء على مستوى العالم، وتطوير كورنيش النيل وإنشاء الممشى السياحي حتى أصبح قطعة من أوروبا، وإنشاء محور عدلي منصور للربط بين الشرق والغرب، وصوامع سدس لحفظ القمح ومشروعات أخرى كثيرة في التعليم والطرق والنقل والصحة والشباب والرياضة والتعليم العالي.

التعليم والصحة الصحة والاقتصاد تطوير كورنيش النيل محافظة بني سويف محطة كهرباء

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