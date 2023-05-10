الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ذا أثلتيك: لياو وقع على عقود التجديد لميلان حتى 2028

رافائيل لياو
رافائيل لياو

أتمّ نادي ميلان الإيطالي اتفاقه مع البرتغالي رافائيل لياو، مهاجم الفريق، لتمديد عقده مع الفريق خلال السنوات المقبلة للحفاظ عليه في مشروع الفريق المستقبلي.

ويلعب لياو ضمن صفوف ميلان منذ انضمامه من فريق ليل الفرنسي في صيف عام 2019، وممتد عقده مع الفريق حتى 30 يونيو 2024.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن لياو وقع مع ميلان على عقد مدته 5 سنوات مقبلة مع الفريق، ليستمر لاعبًا لميلان حتى 30 يونيو 2028.

رافائيل لياو يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن بسببها بات قريبًا للغاية من الغياب عن مباراة إنتر اليوم في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك لياو في 44 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل 13 هدفًا وصنع مثلها لزملائه في الفريق.

وبدأ لياو مسيرته الكروية ضمن صفوف شباب فريق سبورتنج لشبونة، وانتقل لفريق تحت 15 عامًا ثم فريق تحت 17 عامًا في صيف2014 وبعدها بعامين انتقل لفريق تحت 19 عامًا ثم تم تصعيده لفريق الرديف في صيف 2017، قبل أن يصعد للفريق الأول في فبراير 2018 قبل أن ينضم لفريق ليل الفرنسي في صيف العام ذاته.

ميلان رافائيل لياو تجديد عقد رافائيل لياو مباراة ميلان وانتر دوري ابطال اوروبا

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