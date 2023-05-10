الخارجية الأميركية: نعمل مع السعودية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان

أعربت الخارجية الأميركية، اليوم الاربعاء، عن امتنانها لاستضافة المملكة العربية السعودية محادثات التهدئة بين طرفي الصراع في السودان.

وأضافت الخارجية الأميركية، في بيان لها: “سنحمل قادة السودان مسؤولية استمرار العنف”.

وتابع: "أكدنا لطرفي الصراع في السودان أن ه لا حل عسكري للأزمة، وأكدت أن الولايات المتحدة الامريكية تعمل مع السعودية للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في السودان.

وأعلن برنامج الغذاء العالمي، في وقت سابق اليوم، عن قلقه وتحذيراته من استمرار القتال وتسببه في ارتفاع قياسي جديد لمعدلات االجوع في السودان.

وتوقعت المنظمة الدولية أن ينزلق ما بين 2 الى 2.5 مليون شخص اضافي في السودان في الأشهر المقبلة الى الجوع نتيجة للعنف المستمر في البلاد .

ولفتت إلى أن هذا من شأنه أن يأخذ انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان الى مستويات قياسية خاصة مع تأثر أكثر من 19 مليون شخص أي خمسي السكان، مضيفًا أن برنامج الغذاء توقع حدوث أكبر ارتفاعات في انعدام الأمن الغذائي في ولايات غرب دارفور وغرب كردفان والنيل الأزرق والبحر الأحمر وشمال دارفور كما توقع ارتفاعا فى تكلفة المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد وكذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 25 % في الأشهر الثلاثة الى الستة المقبلة وذلك اذا مُنع المزارعون من الوصول الى حقولهم وزراعة المواد الغذائية الأساسية بين مايو ويوليو .

وأكد التقرير أن انعدام الأمن والعنف أجبر البرنامج الأممى على ايقاف عملياته مؤقتا في السودان لكنه أعاد تشغيلها منذ الأسبوع الماضي ووصل الى أكثر من 35 ألف شخص بالغذاء المنقذ للحياة.

ونوه إلى أن العمليات تركز على مساعدة ما مجموعه 384 ألف شخص بما في ذلك العائلات التي فرت مؤخرًا من الصراع واللاجئين الموجودين مسبقًا والنازحين داخليا والمجتمعات الضعيفة التي تستضيفهم في ولايات القضارف والجزيرة وكسلا والنيل الأبيض.