الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

المجني عليه
المجني عليه

حصلت «الدستور» على صور الطفل المجني عليه إبراهيم السيد، يبلغ من العُمر 10 سنوات والذي قتل في مدينة نصر على يد جيرانه بعدما طلبوا فدية من والده لعلمهم بثرائه.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقى قسم شرطة بمدينة نصر بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لطفل داخل أحد العقارات تحت الإنشاء، على الفور انتقلت رجال الشرطة لمكان البلاغ وبعد الفحص عثرت على جثة طفل يدعى «إبراهيم السيد»، يبلغ من العُمر 10 سنوات، بها آثار ضرب، وبالتحريات تبين أن تم خطف الطفل عن طريق 4 أشخاص من جيرانه لطلب فدية من والده لعلمهم بثرائه وامتلاكه محل سوبر ماركت.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم  بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
صور المجني عليه إبراهيم السيد مدينة نصر فدية والده

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