الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحمد عبد العزيز يتحدث عن أفكاره خلال المشاركة في الحوار الوطني

الفنان أحمد عبد العزيز
الفنان أحمد عبد العزيز

رأى الفنان أحمد عبد العزيز أن الحوار الوطني في الوقت الحالي حدث جلل ومهم، خاصة أن النخبة المصرية ستشارك مع الحكومة أفكارها التي تخدم المجتمع.

قال عبد العزيز لـ"الدستور":"مبسوط وفخور لكوني ضمن الكوادر التي اختيرت للمشاركة في الحوار الوطني، خاصة عودة اهتمام الدولة بالفنون لتعود مصر رائدة الفن في العالم العربي".

أضاف:"صناعة السينما والدراما تشكل مصدر دخل مهم لمصادر الدخل القومي في مصر،  ولا بدّ أن تعود لسابق عهدها وتكون مصر الأساس في الفن والثقافة والأمور الخاصة بالقوى الناعمة، وهذا هو الهدف من وراء المناقشات والملفات التي ستطرح على مائدة الحوار الوطني".

الملفات المقرر الحديث عنها في الحوار الوطني

ولفت عبد العزيز إلى أن الاهتمام بمشاركة الفنانين ودمجهم في الحوار الوطني للحديث عن الملف الذي يخصهم هو خطوة مهمة وفعّالة، وإنجاز كبير بمشاركة أهل الخبرة في أمر يخصهم سيطوّر من الفن والمواضيع المقدمة، إضافة إلى الحديث عن المشاكل التي تواجه الفن ومن ثم الاستفادة من الأفكار التي ستطرح في الملف الفني.

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