الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

جنازة محمود بكري
جنازة محمود بكري

في مشهد جنائزي مهيب، شيع الآلاف من أهالي محافظة قنا، اليوم الأربعاء، جثمان الكاتب الصحفي، محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، إثر وعكة صحية استمرت قرابة الـ70 يومًا.

وخرجت العديد من النساء في شوارع قرية المعنا التابعة لمركز قنا، لتوديع النائب الراحل محمود بكري عقب وصول جثمانه من القاهرة، فيما ودعه البعض الآخر من النساء من شرفات المنازل.

وبدأ توافد المئات من أهالي مدن ومراكز محافظة قنا، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، إلي قرية المعنا بمركز قنا، مسقط رأس الراحل، انتظارًا لوصول الجثمان ودفنه في مقابر العائلة.

وفاة محمود بكري:


وتوفى الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى، بعد معاناة استمرت 70 يوما مع المرض داخل مستشفى المعادى العسكرى، ونعاه شقيقه الكاتب الصحفي مصطفى بكرى "أنعى أخى وشقيقى الغالى النائب د. محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، الذى توفى منذ قليل بمستشفى المعادى العسكرى، بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يومًا".

وقال: سيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا - بندر قنا)، عصر اليوم، بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة، وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.. رحم الله أخى العزيز، وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الآلاف من أهالي البرلماني البعض الثلاث استمرت الأ

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