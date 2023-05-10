تنفيذ 31 قرار إزالة ضمن الموجة الـ 21 بالسويس

تواصل محافظة السويس، تنفيذ قرارات الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمباني المخالفة والتي صدر لها قرارات إزالة.

ونفذّت لجنة تنفيذ الإزالات 31 قرار إزالة من على مساحة 3210 أمتار تعديات على أراضي أملاك دولة بمنطقة أبو سيال بحي الجناين بالسويس في اليوم الثالث للحملة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر، بشأن تنفيذ القانون لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وكذلك مخالفات البناء الصادر لها قرارات إزالة.

وكلّف محافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر، السكرتير العام لمحافظة السويس، خالد سعداوي، والسكرتير العام المساعد العميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة عمليات تنفيذ قرارات الإزالة.

وشنت رئاسة حي الجناين برئاسة رئيس الحي والجهاز المعاون حملة لتنفيذ أعمال الحملة في ظل أعمال التأمين من القيادات الأمنية وبمتابعة ميدانية من السيد مساعد مدير أمن السويس والسيد مأمور قسم شرطة الجناين والسيد رئيس مباحث المديرية والسيد رئيس مباحث قسم الجناين.

وتم تنفيذ حملة الإزالات بنجاح والتي أسفرت عن تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات بالبناء المخالف والصادر له قرارات إزالة وأسوار بالطوب الدبش مخالفة وصدر لها قرارات ازالة متعدين على املاك الدولة بمنطقة ابو سيال بحي الجناين.

وشارك بالحملة جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة السويس وكذلك مساعد رئيس الحي والإدارة الهندسية وقسم التنظيم وقسم الإشغالات وقسم البيئة وقسم المرافق والمتابعة بالحي، ولا تزال أعمال الحملة مستمرة.

جانب من تنفيذ قرارات الإزالة

جانب من تنفيذ قرارات الإزالة

جانب من تنفيذ قرارات الإزالة

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