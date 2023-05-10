الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 31 قرار إزالة ضمن الموجة الـ 21 بالسويس

جانب من تنفيذ قرارات
جانب من تنفيذ قرارات الإزالة

تواصل محافظة السويس، تنفيذ قرارات الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمباني المخالفة والتي صدر لها قرارات إزالة.

ونفذّت لجنة تنفيذ الإزالات 31 قرار إزالة من على مساحة 3210 أمتار تعديات على أراضي أملاك دولة بمنطقة أبو سيال بحي الجناين بالسويس في اليوم الثالث للحملة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر، بشأن تنفيذ القانون لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وكذلك مخالفات البناء الصادر لها قرارات إزالة.

وكلّف محافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر، السكرتير العام لمحافظة السويس، خالد سعداوي، والسكرتير العام المساعد العميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة عمليات تنفيذ قرارات الإزالة.

وشنت رئاسة حي الجناين برئاسة رئيس الحي والجهاز المعاون حملة لتنفيذ أعمال الحملة في ظل أعمال  التأمين من القيادات الأمنية وبمتابعة ميدانية من  السيد مساعد مدير أمن السويس والسيد مأمور قسم شرطة الجناين والسيد رئيس مباحث المديرية والسيد رئيس مباحث قسم الجناين.

وتم تنفيذ حملة الإزالات بنجاح والتي أسفرت عن تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات بالبناء المخالف والصادر له قرارات إزالة وأسوار بالطوب الدبش مخالفة وصدر لها قرارات ازالة متعدين على املاك الدولة  بمنطقة ابو سيال بحي الجناين.

وشارك بالحملة جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة السويس وكذلك مساعد رئيس الحي والإدارة الهندسية وقسم التنظيم وقسم الإشغالات وقسم البيئة وقسم المرافق والمتابعة بالحي، ولا تزال أعمال الحملة مستمرة.

جانب من تنفيذ قرارات الإزالة
جانب من تنفيذ قرارات الإزالة
جانب من تنفيذ قرارات الإزالة
جانب من تنفيذ قرارات الإزالة
جانب من تنفيذ قرارات الإزالة
جانب من تنفيذ قرارات الإزالة
FB_IMG_1683730301405
FB_IMG_1683730301405
FB_IMG_1683730299850
FB_IMG_1683730299850
FB_IMG_1683730298101
FB_IMG_1683730298101
FB_IMG_1683730296531
FB_IMG_1683730296531
FB_IMG_1683730294863
FB_IMG_1683730294863
FB_IMG_1683730292937
FB_IMG_1683730292937
FB_IMG_1683730290986
FB_IMG_1683730290986
FB_IMG_1683730289554
FB_IMG_1683730289554
FB_IMG_1683730288088
FB_IMG_1683730288088
FB_IMG_1683730286704
FB_IMG_1683730286704
FB_IMG_1683730285299
FB_IMG_1683730285299
FB_IMG_1683730283721
FB_IMG_1683730283721
مصر السويس تنفيذ قرارات إزالة تعديات أملاك الدولة

الأكثر قراءة

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

تفاصيل الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027

مصدر بالجبلاية يكشف أسباب رفض مواجهة البرازيل وديًا

حبس المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى كرداسة

مصر تدعو لوقف عاجل لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

"شهّرت بأطفالها".. استمرار حبس البلوجر هبة السيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

300 صاروخ من غزة.. والجيش الإسرائيلى يطالب بتوسيع حالة الطوارئ لـ80 كيلومترًا

بعد إطلاقه صواريخ.. لماذا تأخر الجهاد الإسلامى فى الرد على الاغتيالات؟

جهود مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وإعادة الهدوء لغزة