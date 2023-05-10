محافظ الدقهلية: إقالة مدير إدارة الدفاع الاجتماعي بمديرية "التضامن" وإحالته للتحقيق

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إقالة مدير إدارة الدفاع الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي وإحالته للتحقيق نظرًا للإهمال والتقصير في الإشراف على مؤسسة الأحداث بنبروه، حيث رصدت لجنة المرور المفاجئ على المؤسسة وجود العديد من المخالفات وأوجه القصور الإداري من قبل جمعية الدفاع الاجتماعي المسند لها إدارة المؤسسة.

كما قرر مختار، إحالة الجهاز الوظيفي المسؤول عن الإدارة بالمؤسسة، وطالب المحافظ بمراجعة عقد الإسناد الحالي وإسناد المؤسسة إلى جمعية أخرى قادرة فنيًا وإداريًا وماديًا على إدارتها، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية بناءً على التقرير الذي عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، ويتضمن نتائج ملاحظات لجنة المرور المفاجئ على المؤسسة المذكورة والمشكلة بالقرار رقم 395 لسنة 2023.

وأوضح وكيل الوزارة، أن اللجنة المُشار إليها ضمت في عضويتها مدير إدارة المتابعة وعضو قانوني لفحص كل المخالفات بالمؤسسة، مشيرًا إلى أن المؤسسة يوجد بها حاليًا 28 طفلًا من المحكوم عليهم وإدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية هي المنوط بها الإشراف على تلك المؤسسة.