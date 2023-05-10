مراسل "إكسترا نيوز": مبادرة "نادي الأسرة" تدعم الأطفال والأسر السودانية

كشف كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أسوان، جهود الدولة المصرية التي تقدمها للوافدين من السودان.

وقال مراسل "إكسترا نيوز"، إن الدولة تعمل على تذليل كل العقبات وتسخير كل الإمكانيات للأشقاء الوافدين من السودان، متابعًا: "على سبيل المثال فيما يتعلق بالوضع الصحي، هناك عيادات متنقلة أمام موقف كركر الدولي فضلًا عن فتح مستشفيات وزارة الصحة في أسوان لاستقبال جميع الحالات وتقديم الرعاية اللازمة لهم".

وأكد أن الدولة المصرية أيضًا تحرص على توفير الرعاية والدعم النفسي للقادمين من السودان، مضيفًا: "هناك بعض المراكز والمبادرات التي تم إطلاقها بين مؤسسات مصرية ودولية".

وأشار إلى إطلاق مبادرة "نادي الأسرة" التي تم إطلاقها لدعم الأسر والأطفال السودانيين نفسيًا خصوصًا بعد المشاهد القاسية التي شاهدها بسبب الأزمة في السودان.

وأوضح أن فريقًا من الكوادر المُدربة ضمن مبادرة "نادي الأسرة" يحاولون تخفيف معاناة الأسر السودانية ودعمهم، بالإضافة إلى دعم عابر للحدود عن طريق إرسال 25 طنًا من المساعدات والمستلزمات الطبية إلى مستشفيات السودان.