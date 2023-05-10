الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "اقتصادية قناة السويس" إلى أمستردام لعرض الفرص والقطاعات الاستثمارية

وليد جمال الدين
وليد جمال الدين

غادر وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مساء أمس، متجهًا إلى العاصمة الهولندية أمستردام، ضمن جولاته الأوروبية لاستقطاب الاستثمارات الهولندية في القطاعات الصناعية التي تستهدفها المنطقة في خطتها الاستراتيجية 2020/2025، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

ويشارك رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منتدى الهيدروجين الأخضر - مشروعات القارة الإفريقية - حيث يعرض رؤية المنطقة ضمن استراتيجية الدولة المصرية في توطين مشروعات الوقود الأخضر واستخداماته في قطاعات متنوعة، وخطط الهيئة في هذه المشروعات خاصة بعد توقيع 19 اتفاقية إطارية مع كبرى الشركات العالمية في إقامة مشروعات لصناعات الهيدروجين الأخضر داخل منطقة السخنة المتكاملة، من إجمالي 23 مذكرة تفاهم تم توقيعها في مشروعات الوقود الأخضر، ليلتقي كبرى الشركات الهولندية العاملة في الطاقة خلال زيارته وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية والقطاعات الصناعية المستهدف توطينها بموانئ ومناطق الهيئة.

وتتضمن الجولة الترويجية لقاءات مشتركة مع الجانب الهولندي خاصة مسؤولي ميناء روتردام أكبر الموانئ الأوروبية فى العالم  لبحث سبل التعاون المشترك بين الميناء وموانئ المنطقة الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

ووضعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطة ترويجية خلال العام الجاري تستهدف جولات ترويجية خارجية لطرق أبواب الاستثمار في الدول الأوروبية والآسيوية وغيرها المستهدف جذب استثمارات من كبرى الشركات في صناعات متنوعة للاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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