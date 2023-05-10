نتنياهو: مستعدون لاحتمال توسيع العملية العسكرية وتوجيه ضربات قوية ضد غزة

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن هناك استعداد لتوسيع العملية العسكرية ضد غزة في أعقاب إطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.

وأضاف نتنياهو، خلال حديث هاتفي مع رؤساء مستوطنات الغلاف، : "مستعدون لاحتمال توسيع العملية وتوجيه ضربات قوية ضد غزة"، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وأُطلق أكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة المحاصر تجاه مستوطنات الغلاف، ووصل مداها إلى مناطق متاخمة لتل أبيب.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو مشاروات أمنية، مساء اليوم، في مبنى" الكرياه" بتل أبيب.