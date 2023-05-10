الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

نتنياهو: مستعدون لاحتمال توسيع العملية العسكرية وتوجيه ضربات قوية ضد غزة

نتنياهو
نتنياهو

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن هناك استعداد لتوسيع العملية العسكرية ضد غزة في أعقاب إطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف. 

وأضاف نتنياهو، خلال حديث هاتفي مع رؤساء مستوطنات الغلاف، : "مستعدون لاحتمال توسيع العملية وتوجيه ضربات قوية ضد غزة"، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية. 

وأُطلق أكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة المحاصر تجاه مستوطنات الغلاف، ووصل مداها إلى مناطق متاخمة لتل أبيب. 

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو مشاروات أمنية، مساء اليوم، في مبنى" الكرياه" بتل أبيب. 

نتنياهو غزة قطاع غزة غلاف غزة مستوطنات الغلاف اطلاق الصواريخ

الأكثر قراءة

واقعة غريبة| استغاثة شاب: اشتريت سيارة منذ عامين واكتشفت أن التوكيل باعها لآخر (فيديو)

مفاجأة.. الزمالك يتخلى عن "نصف الفريق" فى نهاية الموسم

"الإحصاء": معدل الزيادة فى الأسعار الأقل منذ 7 أشهر.. وتباطؤ التضخم لـ31.5% (خاص)

إطلاق صواريخ من غزة: صافرات الإنذار تدوى فى قاعدة جوية إسرائيلية قرب تل أبيب

زاهى حواس: عرض فيلم عالمى عن كليوباترا اليوم يكذب ما تروج له "نيتفليكس"

لجنة الأمن في الخرطوم توصي "البرهان" بإعلان الطوارئ وحظر التجوال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستعدون لاحتمال توسيع العملية العسكرية وتوجيه ضربات قوية ضد غزة

فلسطين: العدوان الإسرائيلي على غزة محاولة من نتنياهو لاسترجاع شعبيته المفقودة

إطلاق 100 صاروخ من غزة تجاه إسرائيل خلال ساعة