تباين مؤشرات البورصة بالختام.. و"السوقى" يسترد 6 مليارات جنيه من خسائره

أنهت مؤشرات البورصة، تعاملات، اليوم الأربعاء، على تباين، حيث صعدت المؤشرات الرئيسية، بدعم من مشتريات قوية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية وبعضًا من الأجنبية، والمتعاملين العرب الأفراد، فيما هبطت المؤشرات الثانوية، مدفوعة بعمليات بيع موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه من خسائره السابقة، ليغلق عند مستوى تريليون و136 مليار جنيه، مقابل تريليون و130 مليار جنيه بختام تعاملات، أمس الثلاثاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 97. 0%، بما يعادل 168.46 نقطة، ليغلق عند مستوى 17494.73 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 14. 0%، بما يعادل 4.24 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 3025.37 نقطة.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 92. 0%، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 4640.18 نقطة، وسط تداولات نشطة تحطت قميتها مستوى الملياري جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 658 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 71.8 ألف صفقة بيع وشراء.