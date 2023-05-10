لأول مرة.. انطلاق مراكز تلاوة القرآن الكريم لكبار القراء

افتتحت وزارة الأوقاف، مركز القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع لتلاوة القرآن الكريم بمسجد الإمام الحسين، رضي الله عنه، وعضوية القارئ الشيخ إبراهيم الفشني، ومركز الشيخ طه النعماني لتلاوة القرآن الكريم بمسجد سيدنا عمرو بن العاص، رضي الله عنه، ومركز الشيخ أحمد تميم المراغي لتلاوة القرآن الكريم بمسجد الحمد بالتجمع الخامس.

وعقدت أولى حلقات تعليم التلاوة للقرآن الكريم، اليوم الأربعاء، بالمراكز الثلاثة عقب صلاة الظهر وسط أجواء إيمانية وإقبال كبير في أول أيام افتتاح مراكز التلاوة.

ويتم عقد حلقات التلاوة يومين في الأسبوع: الاثنين والأربعاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، مع منح من ينتظم في هذه الحلقات ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه وأهَّله للحصول على الإجازة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وبأهله انطلقت لأول مرة مراكز تلاوة القرآن الكريم على يد كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية.

في سياق أخر، نبهت الأوقاف على مقيمي الشعائر بالمساجد الذين أحيلوا إلى المعاش بالمديريات الإقليمية ممن سبق لهم العمل بوزارة الأوقاف والراغبين في الاستمرار في إقامة الشعائر ببيوت الله (عز وجل) تطوعًا التقدم بطلب تطوع لمدير الإدارة التابع لها أو التسجيل على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScArFERPEMbiBs6OGLBsJWIHjniY0UoIuzYjXHGfzSMulmTdw/viewform?usp=sf_link

ويجرى صرف مكافأة تشجيعية حسب جهد كل منهم من الموارد الذاتية للوزارة بما لا يجاوز المكافأة التي تصرف للأئمة المحالين إلى المعاش الذين يقومون بأداء الشعائر، وعلى المديريات موافاة رئيس القطاع الديني بكشوف أسماء المتقدمين المتطوعين، على ألا يتم إلحاقهم بأي مسجد قبل اجتياز المقابلة المخصصة لذلك بالديوان العام، واعتماد رئيس القطاع الديني.

د. نعينع

د. نعينع