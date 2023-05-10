فلسطين: العدوان الإسرائيلي على غزة محاولة من نتنياهو لاسترجاع شعبيته المفقودة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قبل قليل، استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الهمجي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة محاولة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاسترجاع شعبيته المفقودة.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن نتنياهو يستغل الغطاء والحماية اللذين توفرهما بعض الدول الغربية، لمواصلة خرق القانون الدولي، والتعدي على المواطنين الأبرياء، واغتيال الأطفال والنساء.

وتابع بيان الخارجية الفلسطينية "يبدو أن نتنياهو لن يتراجع عن هذا الهدف من خلال استفزاز رد فلسطيني يوفر له الحجة المطلقة والمدعومة غربيا، لإسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا".

السفير الفلسطينى لـ"الدستور": جلسة طارئة بالجامعة العربية لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى

وفى وقت سابق من اليوم، أكد السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، أن استمرار انتهاكات العدوان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، وآخرها ما حدث، اليوم الأربعاء، من اغتيال اثنين في مدينة جنين، يُعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدمٍ بارد على مرأى ومسمع من العالم، وتُضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وقال السفير اللوح، لـ"الدستور": "سنتحرك عاجلًا على المستوى العربي"، موضحًا أن مجلس جامعة الدولة العربية على مستوى المندوبين يعقد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا؛ لمناقشة التطورات الأخيرة في غزة وفلسطين باعتبار أن المجلس في حالة انعقاد دائم بقرار اتخذه المجلس أثناء بحث التطورات في المسجد الأقصى في الخامس من أبريل الماضي.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، شابين في جنين، ولقيا مصرعهما بدمٍ بارد.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.