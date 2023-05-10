صحيفة تركية: بشكتاش يحدد بديل موليكا تحسبًا لرحيله إلى الأهلى

حدد نادي بشكتاش التركي البديل الأنسب للنجم الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم الفريق، تحسبًا لرحيله خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، في وقت سابق، إلى رغبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى التعاقد مع جاكسون موليكا في الصيف المقبل، بناءً على رغبة المدرب السويسري مارسيل كولر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "فوتوماك" التركية، فإن إدارة بشكتاش حددت سعر بيع موليكا، حيث تريد الحصول على أكثر من 6 ملايين يورو مقابل الموافقة على رحيله، وهو الأمر الذي سيكون عائقًا بشكل كبير أمام النادي الأهلي.

وأضافت الصحيفة أن نادي بشكتاش تحت قيادة المدرب شينول جونيش، أبدى رغبته في استعادة خدمات أوموت نايير، مهاجم عمراني سبور، والمُعار من صفوف أيوب سبور.

بديل جاكسون موليكا في بشكتاش

من جانبها، أكدت صحيفة "sporx" التركية، على هذا الأمر، مشيرة إلى أن أوموت نايير سبق له اللعب في فريق بشكتاش من قبل، وبالتالي فإنه سيتأقلم سريعًا في حال عودته إلى صفوف الفريق.

وشارك أوموت نايير، صاحب الـ29 عامًا، في 27 مباراة في الدوري التركي، سجل خلالها 15 هدفًا.

بعض المصادر أفادت بأن مسئولي الأهلي يستخدمون سياسة النفس الطويل في المفاوضات من أجل تجديد التفاوض مرة أخرى مع بشكتاش، والتوصل إلى اتفاق يقضى بإتمام الصفقة لا سيما أن اللاعب لديه رغبة في ارتداء الفانلة الحمراء.