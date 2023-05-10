خلافات وراء تشاجر العاملين بسوق الجملة بالجيزة

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على مشاجرة بين عدد من العمال، بمنطقة سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عددا من العمال تشاجروا نتيجة خلافات بينهم، وتبادلوا الاعتداء، وتمكن رجال المباحث من تحديد هويتهم وضبط المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.