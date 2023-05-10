توريد 25 ألف طن قمح للشون والصوامع بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم توريد 25 ألف طن و640 كيلو قمح بالمراكز والقرى منذ بدء أعمال توريد المحصول وحتى اليوم بمختلف المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكل الجهات المعنية لتذليل العقبات وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات للمزارعين أو الفلاحين أو التجار أثناء عملية توريد الأقماح وتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

وأوضح اللواء عصام سعد، أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة بلغت 167 ألف فدان، مضيفًا أنه تم زيادة سعر أردب القمح عن الأعوام السابقة مع الالتزام بعملية الصرف لتشجيع المزارعين على التوريد، حيث بلغ سعر الأردب 1500 جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط، وذلك طبقًا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحوافز ومراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري، لافتًا إلى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح بشكل منتظم مع ضرورة التأكد من جودة الأقماح الموردة.

من جهته، أوضح الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم حصاد ما يقرب من 105 آلاف و15 فدانًا حتى الآن، كما تم توريد 11121 طنًا و625 كجم بشون البنك الزراعي المصري، فضلاً عن توريد 5629 طنًا و134 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى توريد 7980 طنًا و249 كيلو للمصرية القابضة للصوامع "عرب العوامر – مركز أبنوب" ، و1075 طنًا و632 كيلو "إنتاج التقاوي/شركات منتجة" ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 25 ألفًا و806 أطنان و640 كجم قمح مؤكدًا سير عملية توريد المحصول في هدوء ودون أي معوقات.

خلال توريد القمح

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